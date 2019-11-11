Zeytinburnu'nda düzensiz göçmen operasyonu

Zeytinburnu'nda düzensiz göçmen operasyonu

Zeytinburnu'nda, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 10 yabancı uyruklu kişi yakalandı, Azerbaycan uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.

11.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:38
Zeytinburnu'nda düzensiz göçmen operasyonu

'nda, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 10 yabancı uyruklu kişi yakalandı, uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.

ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde içinde göçmenlerin bulunduğu bir aracı durdurdu. Araçtaki 10 yabancı uyruklu düzensiz göçmen muhafaza altına alınırken araç sürücüsü Azerbaycan uyruklu Ruslan J. (31) gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 4 can yeleği ele geçirildi. Yabancı uyruklu kişiler ifadelerinde para karşılığı anlaşarak Yunanistan'a gitmek için araca bindiklerini anlattı.

Yabancı uyruklu kişiler hakkında idari işlem başlatılırken gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu Ruslan J. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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