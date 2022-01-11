Zeytinburnu'nda drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi
Zeytinburnu'nda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek drift yapan araç sürücüsüne 9 bin 125 lira idari para cezası uygulanırken, araç da 60 gün trafikten men edildi.
ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek drift yapan araç sürücüsüne 9 bin 125 lira idari para cezası uygulanırken, araç da 60 gün trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, "trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 10 Aralık 2021'de Litros Ayvalı Dere Caddesi üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek drift yapan kişinin kimliğini belirlendi.
Sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edilen S.S'ye "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında 9 bin 125 lira idari para cezası kesildi, araç da 60 gün trafikten men edildi.
Sürücü hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.