Zeytinburnu'nda dokuma fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı
Haberler » Güncel » Zeytinburnu'nda dokuma fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı - Haber

Zeytinburnu'nda dokuma fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL, DHAZeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında çıkan yangında fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

31.12.2019 09:09 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:11
Zeytinburnu'nda dokuma fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL, DHA

'nda bir dokuma fabrikasında çıkan yangında fabrika alev alev yanarken ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Dokuma fabrikasında ve altında bulunan atölye tamamen kullanılmaz hale geldi

Zeytinburnu'nda yaklaşık 2 bin 500 metre karelik alan üzerine kurulu bulunan iki katlı fabrikanın dokuma kısmı alev alev yandı. Yangın, Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı fabrikanın ikinci katındaki dokuma kısmında 04: 00 sıralarında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ekiplerine verdi.

ÇOK SAYIDA PERSONELİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine Zeytinburnu, Bayrampaşa, Davutşapa, Şişli, Bakırköy itfaiyeleri başta olmak üzere çok sayıda ilçeden ekibi sevk edildi. Aelvli şekilde yanan fabrikaya dört bir yandan müdahale eden ekipleri zaman zaman esen rüzgarın da etkisiyle alevlere müdahale etmekte zorlandı. Yangın nedeniyle fabrikada zaman zaman çökme olurken ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Polis ekipleri yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının kontrol altına alındığı fabrikada uzun süre soğutma çalışması yapacağı öğrenildi. Dokuma fabrikasının küle döndüğü yangından fabrikanın altında bulunan atölyede de büyük maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Zeytinburnu'nda dokuma fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler