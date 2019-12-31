Zeytinburnu'nda dokuma fabirkasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı
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Zeytinburnu'nda dokuma fabirkasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı

ZEYTİNBURNU'nda bir dokuma fabrikasında çıkan yangında fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

31.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:43
Zeytinburnu'nda dokuma fabirkasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı
ZEYTİNBURNU'nda  bir dokuma fabrikasında çıkan yangında fabrika alev alev yanarken ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Dokuma fabrikasında ve altında bulunan atölye tamamen kullanılmaz hale geldi.

'nda yaklaşık 2 bin 500 metre karelik alan üzerine  kurulu bulunan  iki katlı fabrikanın dokuma kısmı alev alev yandı. Yangın, Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi üzerinde bulunan  iki katlı fabrikanın ikinci katındaki dokuma kısmında 04: 00 sıralarında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ekiplerine verdi. 

 

ÇOK SAYIDA PERSONELİ  MÜDAHALE ETTİOlay yerine Zeytinburnu, Bayrampaşa, Davutşapa, Şişli, Bakırköy itfaiyeleri başta olmak üzere çok sayıda ilçeden ekibi sevk edildi. Aelvli şekilde yanan fabrikaya dört bir yandan müdahale eden ekipleri  zaman zaman esen rüzgarın da etkisiyle alevlere müdahale etmekte zorlandı. Yangın nedeniyle fabrikada zaman zaman çökme olurken ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Polis ekipleri yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. 

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIİtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının kontrol altına alındığı fabrikada uzun süre soğutma çalışması yapacağı öğrenildi.  Dokuma fabrikasının küle döndüğü yangından fabrikanın altında bulunan atölyede de büyük maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.  

- İstanbul
Kaynak: DHA
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