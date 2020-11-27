Zeytinburnu'nda dilencinin üzerinde araba anahtarı ile yaklaşık 7 bin lira çıktı
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Zeytinburnu'nda dilencinin üzerinde araba anahtarı ile yaklaşık 7 bin lira çıktı

27.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:13

Zeytinburnu'nda zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde bir araba anahtarı ve yaklaşık 7 bin lira bulundu.

Zeytinburnu'nda zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde bir araba anahtarı ve yaklaşık 7 bin lira bulundu.

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gökalp Mahallesi'nde dilencilik yapan Ö.Y'yi yakalayarak Merkezefendi zabıta merkezine götürdü. Ö.Y'nin üst aramasında 125 avro, 300 dolar ve 3 bin 345 TL ile bir araba anahtarı bulundu.

Kabahatler Kanunu'na göre hakkında yasal işlem yapılan dilencinin üzerinden çıkan paralar ise muhafaza altına alındı.

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Dilencinin para topladığı anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde dilencinin Zeytirburnu'na bir araçla geldiği, topladığı paraları başkasına verdiği görülüyor.

Zeytinburnu'nda dilencinin üzerinde araba anahtarı ile yaklaşık 7 bin lira çıktı
Zeytinburnu'nda dilencinin üzerinde araba anahtarı ile yaklaşık 7 bin lira çıktı
Zeytinburnu'nda dilencinin üzerinde araba anahtarı ile yaklaşık 7 bin lira çıktı
Zeytinburnu'nda dilencinin üzerinde araba anahtarı ile yaklaşık 7 bin lira çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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