Zeytinburnu'nda devrilen ağaç yolu tamamen kapattı
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Zeytinburnu'nda devrilen ağaç yolu tamamen kapattı

ZEYTİNBURNU Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak devrilen ağaç yolu tamamen kapattı.

07.01.2020 03:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 03:46
Zeytinburnu'nda devrilen ağaç yolu tamamen kapattı
ZEYTİNBURNU Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak devrilen ağaç yolu tamamen kapattı. verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kapatarak önlem aldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri ağaç kesme motoru ile yola devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı. Devrilen ağacın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Ağacın devrilme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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