ZEYTİNBURNU'NDA DEVRİLEN AĞAÇ YOLU TAMAMEN KAPATTI
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ZEYTİNBURNU'NDA DEVRİLEN AĞAÇ YOLU TAMAMEN KAPATTI

Zeytinburnu Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak devrilen ağaç yolu tamamen kapattı.

07.01.2020 03:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 03:31
ZEYTİNBURNU'NDA DEVRİLEN AĞAÇ YOLU TAMAMEN KAPATTI

Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak devrilen ağaç yolu tamamen kapattı. verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kapatarak önlem aldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri ağaç kesme motoru ile yola devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı. Devrilen ağacın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Ağacın devrilme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ağacın yola devrilme anı

Yola devrilen ağaç

-Trafiğe kapanan yol

-Olay yerinde tedbir alan trafik polisi

-Belediye ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
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