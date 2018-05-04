İzinli Er Tartıştığı Genç Kıza Kurşun Yağdırdı, Sonra Kendine Sıktı
İstanbul Zeytinburnu'da askerden izinli olarak gelen genç, tartıştığı genç kızı öldürüp intihar girişiminde bulundu.
İstanbul Zeytinburnu'da askerden izinli olarak gelen Mahsun Sarıkaşlı, tartıştığı genç kızı öldürüp intihar girişiminde bulundu.
TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
Seyitnizam Mahallesi, 322. Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana gelen olayda Sivas'ta asker olan Mahsun Sarıkaşlı (21) izin alarak İstanbul'a geldi. Sarıkaşlı evinin yakınlarında Nurhan Doğan (20) ile görüşmek için buluştu. Bir süre sokak üzerinde konuşan ikili tartışmaya başladı.
GENÇ KIZA KURŞUN YAĞDIRDI ARDINDAN KENDİNE SIKTI
Sarıkaşlı yanında getirdiği silahla kıza genç kıza kurşun yağdırdı ardından da kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Özel bir hastaneye kaldırılan Nurhan Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sarıkaşlı'nın ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
POLİS İNCELEMELERDE BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı alana güvenlik şeridi çeken polis ekipleri incelemelerde bulundu.
''KIZIN BOĞAZINI SIKTI, 2-3 EL SİLAH SESİ DUYDUM''
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Kızın boğazını sıktı. Sonra 2-3 el silah sesi duydum" diye konuştu.
-
kızlarımız her önüne gelen ite köpeğe kuyruk sallamasınlar ana babayı dinlemezsen siz karışmayın ben bilirim derlerse olacağı budur .Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
-
askere gidicek arkadaşlara sesleniyorum askere boş kafayla gidin sevgiliniz varsa bile ayrılın yoksa bu duruma düşersiniz.Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
-
Büyüt besle yetiştir gözün gibi esirge bir oldu bittiye ciğer paren uçup gitsin. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım millet.Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
-
Gerçek seven bunu asla yapmaz. Hele ki Allaha ve ahiret gününe inanan hiç yapmaz. Yazık çok yazıkCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
-
Ülkemin gençleri ikisinede yazık rabbim affetsinCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır