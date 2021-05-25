Zeytinburnu'nda daire alev alev yandı
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Zeytinburnu'nda daire alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zeytinburnu'nda bir apartman dairesi alev alev yandı.

Zeytinburnu'nda bir apartman dairesi alev alev yandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Gökalp Mahallesi 42/2 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm daireyi sardı. Yangın sırasında binadan koparak aşağı düşen parçalar korkuttu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 apartman sakinine ambulansta sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

(Caner Sönmez - Gülşah Kahveci/İHA)

Zeytinburnu'nda daire alev alev yandı
Zeytinburnu'nda daire alev alev yandı
Zeytinburnu'nda daire alev alev yandı
Zeytinburnu'nda daire alev alev yandı
Zeytinburnu'nda daire alev alev yandı
Zeytinburnu'nda daire alev alev yandı
Zeytinburnu'nda daire alev alev yandı
Zeytinburnu'nda daire alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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