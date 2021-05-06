Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi
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Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi

Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ / ZEYTİNBURNU'nda çöken 5 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi.

İdris TİFTİKCİ/ ZEYTİNBURNU'nda çöken 5 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi. Enkaz alanı metal paravanlarla kapatılırken, çalışmalara yarın sabah tekrar devam edileceği öğrenildi.

Zeytinburnu'nda bulunan 5 katlı bina bu sabah saat 10.30 sıralarında çöktü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda sokakta bulunan otomobiller hasar aldı. Ekipler, enkazı kaldırmak için gün boyu çalıştı. Çalışmalara akşam saatlerinde ara verildi. Enkaz alanı metal paravanlarla kapatılırken, çalışmalara yarın devam edileceği öğrenildi. 

Otomobili enkaz altında kalan Harun Gökben, "Deprem oldu sandım. Karşı bina yıkıldı. Benim aracım enkaz altında kaldı. Allah'a şükür cana gelmedi. Daha önceden önlem alınsaydı 4-5 araç enkaz altında kalmazdı." dedi.

Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi
Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi
Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi
Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi
Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi
Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi
Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi
Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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