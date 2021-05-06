Zeytinburnu'nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı
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Zeytinburnu'nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Zeytinburnu'nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı Zeytinburnu'nda çöken 5 katlı binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı.

Zeytinburnu'nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda çöken 5 katlı binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokakta bulunan ve boşaltılan 5 katlı Hilal Apartmanı, sabah 10.30'da büyük bir gürültü ile çökmüştü. Ekiplerin 5 katlı binanın çökmesinden sonra başlattığı çalışmalarda sona gelindi. Yapılan çalışmalarda binanın bulunduğu sokağa güvenlik amaçlı barikatlar kuruldu. 3 farklı noktadan girilen sokağın tüm girişleri kapatıldı. Ayrıca çöken binanın bitişiğinde bulunan diğer binalar da tedbir amaçlı boşaltılarak binalara girişler yasaklandı.

Zeytinburnu'nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı
Zeytinburnu'nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı
Zeytinburnu'nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı
Zeytinburnu'nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı
Zeytinburnu'nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU

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