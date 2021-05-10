ZEYTİNBURNU'NDA ÇÖKEN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA YIKILACAK
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ZEYTİNBURNU'NDA ÇÖKEN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA YIKILACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda geçtiğimiz perşembe günü çöken binanın çevresinde bulunan 4 bina, güvenlik amacıyla boşaltılmıştı.

Zeytinburnu'nda geçtiğimiz perşembe günü çöken binanın çevresinde bulunan 4 bina, güvenlik amacıyla boşaltılmıştı. Ekiplerin incelemelerinin ardından hemen bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın bayram sonrası yıkılacağı öğrenildi.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde daha önce camları patladığı için boşaltılan 5 katlı Hilal Apartmanı geçtiğimiz perşembe günü çöktü. Ekipler tedbir amaçlı aynı gün çevresindeki 4 binanın boşaltılmasına karar verdi. Çökme esnasında bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın kolonlarının patladığı tespit edildi. Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, çöken binanın bitişiğinde bulunan 6 katlı 11 numaralı binanın, gelecek analiz sonuçlarının ardından yıkılacağı öğrenildi. Yıkımın bayram sonrası yapılması planlanıyor.

ZEYTİNBURNU'NDA ÇÖKEN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA YIKILACAK
ZEYTİNBURNU'NDA ÇÖKEN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA YIKILACAK
ZEYTİNBURNU'NDA ÇÖKEN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA YIKILACAK
ZEYTİNBURNU'NDA ÇÖKEN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA YIKILACAK
ZEYTİNBURNU'NDA ÇÖKEN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA YIKILACAK
ZEYTİNBURNU'NDA ÇÖKEN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA YIKILACAK
ZEYTİNBURNU'NDA ÇÖKEN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA YIKILACAK
ZEYTİNBURNU'NDA ÇÖKEN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA YIKILACAK
ZEYTİNBURNU'NDA ÇÖKEN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA YIKILACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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