Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan kişiyi vuran kadın yakalandı
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Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan kişiyi vuran kadın yakalandı

ZEYTİNBURNU'nda dün akşam saatlerinde cezaevinden izinli çıkan kişi, bir kadın tarafından sokakta başından vurularak yaralandı.

Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan kişiyi vuran kadın yakalandı
02.07.2020 21:18 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:15
ZEYTİNBURNU'nda dün akşam saatlerinde cezaevinden izinli çıkan kişi, bir kadın tarafından sokakta başından vurularak yaralandı. Polis ekipleri, olayın failinin yaralanan Ali İhsan A.'nın eski eşinin yeğeni olduğunu belirleyerek onu yakaladı.

Kadının kaçma anları bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.  

Olay, Maltepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Çorum İskilip Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Ali İhsan A. bir kadın tarafından silahla başından vurularak ağır yaralandı. Ali İhsan A.'nın hastanede tedavisi devam ederken, polis ekipleri de kaçan kadını yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler, Ali İhsan A.'yı vuran kişinin eski eşinin yeğeni Canan Atlı olduğunu belirledi. Adresinin tespit edilmesinin ardından Atlı yakalanarak gözaltına alındı. 

FUHUŞA ZORLADI İDDİASIEmniyette sorguya alınan Canan Atlı'nın,  kendisini fuhuş yapmaya zorladığı için Ali İhsan A.'yı vurduğunu iddia etti.

KADININ KAÇMA ANI KAMERADA

Canan Atlı'nın saldırıdan sonra kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Canan Atlı'nın olay sonrası hızlı adımlarla kaçtığı görülüyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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