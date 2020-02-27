Zeytinburnu'nda çatı otomobilin üzerine düştü

27.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:08

Zeytinburnu'nda şiddetli lodos nedeniyle kopan çatı, başka bir binaya çarptıktan sonra otomobilin üzerine düştü.

Şehitnizam Mahallesi G4 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısının büyük bir kısmı şiddetli rüzgar dolayısıyla koptu.

Uçarak karşı binaya çarpan çatı, daha sonra sokakta park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Bu sırada sokakta kimsenin bulunmaması dolayısıyla herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda, 2 binada ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Belediye ve itfaiye ekiplerince çatının kaldırılması üzerine otomobilin sahibi aracını sokaktan çıkardı.

Kaynak: AA