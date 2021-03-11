Zeytinburnu'nda çatı katı alev alev yandı
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Zeytinburnu'nda çatı katı alev alev yandı

11.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:59

Zeytinburnu'nda çatı katı alev alev yandı Zeytinburnu'nda 4 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı.

Zeytinburnu'nda çatı katı alev alev yandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 4 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 116 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın çatısındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası dairede maddi çaplı hasar meydana geldi.

Görgü tanıklarından Zehra Yaz, "Atölyem var burada çalışıyorum komşu geldi kapıya vurdu çıktığımda daire alev almıştı. İtfaiye ekipleri gelip yangını söndürdü başka bir sıkıntı olmamış. Bir zarar yoktur diye ümit ediyorum" dedi.

Zeytinburnu'nda çatı katı alev alev yandı
Zeytinburnu'nda çatı katı alev alev yandı
Zeytinburnu'nda çatı katı alev alev yandı
Zeytinburnu'nda çatı katı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ

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