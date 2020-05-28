Zeytinburnu'nda camiler Cuma namazına hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zeytinburnu'nda camiler Cuma namazına hazır

Zeytinburnu'nda yarın Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak olan camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamladı.

Zeytinburnu'nda camiler Cuma namazına hazır
28.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:55

Zeytinburnu'nda yarın Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak olan camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamladı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak ibadete kapatılan camiler, normalleşme adımları kapsamında kademeli olarak yeniden ibadete açılıyor. Yarın Cuma namazıyla birlikte yeniden, kademeli olarak, ibadete açılacak olan camilerde temizlik çalışmaları belediye ekiplerince yapılıyor. Zeytinburnu belediyesi temizlik işleri ekipleri ilçe içinde Cuma namazı kılmaya uygun görülen, camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlandı. Merkez Efendi Camii'nin hem içi hem de avlusu dezenfekte edildi, yarın ki cuma namazı için hazır hale getirildi. İlk Cuma namazı cami avlularında, sosyal mesafe kuralına uyularak ve maske takılarak kılınacak. Vatandaşlar kendi seccadelerini getirecek.

Cuma namazı kılınacak camilerden olan Merkez Efendi Camii'ndeki temizlik çalışmalarını inceleyen, Zeytinburnu belediye Başkanı Ömer Arısoy " Ülkemiz bilindiği gibi kaymakamlık ve valiliklerin belirlediği camilerde Cuma namazı kılmaya hazırlanıyor. Burası Merkez Efendi Camii burası Zeytinburnu'nda Cuma namazı kılınabilecek 9 camiden biri. Biz hem burada hem de burası dışında belirlenen 8 yerde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Dezenfekte ediyoruz halıları tertemiz hale getiriyoruz. Tedarik edemeyen hemşerilerimiz için hem maske hem dezenfektan hem de tek kullanımlık seccade hazır edeceğiz. Yarından itibaren normal camiler öğle ve ikindi namazları için açılacak. Oralarda da normalde yaptığımız temizlik dezenfeksiyonu daha sık ve daha titiz bir biçimde yapacağız. Bütün hemşerilerimden kendi yüz maskesi, eldiven ve dezenfektanlarını getirmelerini tavsiye ediyorum. Yine de getiremeyenler için de biz hazır edeceğiz" dedi.

(Furkan Tan/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Haber
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne 'sosyete damat' cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim?
Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne "sosyete damat" cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben...
'Kovboy Muhtar' Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
"Kovboy Muhtar" Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma...
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Türbede düşen telefonunu almak isterken bacağına demir saplandı
Türbede düşen telefonunu almak isterken bacağına demir saplandı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Kuruluş Osman'da ölümden kurtarılan Alişar'ın sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi
Kuruluş Osman'da ölümden kurtarılan Alişar'ın sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Ersin Korkut Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Kenan Sofuoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kadın Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Zeytinburnu'nda camiler Cuma namazına hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 12:55:45. #1.14#
title