ZEYTİNBURNU'NDA BULUŞMA NOKTASINA MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTI

ZEYTİNBURNU'nda motosikletle gelen iki kişi, daha önce kavga ettikleri kişiye silahlı saldırıda bulundu.

Olay, Telsiz Mahallesi Orkide Sokak'ta saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, daha önceden kavga eden kişiler, telefonla konuşup buluşmak için anlaştı. Henüz kimliği belirlenemeyen iki şüpheli, buluşma yerine motosikletle gelerek, Feyyaz Demirtaş'a ateş açtı. Açılan ateş sonucu mermilerden biri, Feyyaz Demirtaş'ın bacağına isabet etti. Saldırganlar, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Demirtaş, hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, silahlı saldırının yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Hastaneye kaldırılan Demirtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı