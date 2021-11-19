ZEYTİNBURNU'NDA BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler
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ZEYTİNBURNU'NDA BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU'nda bir kişi apartmanın girişinde bulunan bisikleti çaldı.

ZEYTİNBURNU'nda bir kişi apartmanın girişinde bulunan bisikleti çaldı. Şüphelinin bisiklete binerek uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü Veliefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli sokaktaki bir binanın hemen girişinde bulunan bisikleti fark etti. Binaya girerek bisikleti dışarı çıkardı. Ardından da bisikleti sürerek olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin binaya girdiği ve bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

ZEYTİNBURNU'NDA BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

ZEYTİNBURNU'NDA BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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