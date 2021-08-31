Zeytinburnu'nda bir minibüs çok sayıda insanı sokağa bıraktı
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Zeytinburnu'nda bir minibüs çok sayıda insanı sokağa bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda gece saatlerinde bir minibüsün çok sayıda insanı sokağa bıraktığı görüldü.

Zeytinburnu'nda gece saatlerinde bir minibüsün çok sayıda insanı sokağa bıraktığı görüldü. Bir binaya giren şahısların düzensiz göçmen olduğu ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün gece saatlerinde Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'a gelen bir minibüsten çok sayıda şahıs indi. Araçtan inenler bir binaya girdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sırtlarından çantaları olduğu görülen grubun kaçak göçmenler olduğu ileri sürüldü.

(Selim Bayraktar/İHA)

Zeytinburnu'nda bir minibüs çok sayıda insanı sokağa bıraktı
Zeytinburnu'nda bir minibüs çok sayıda insanı sokağa bıraktı
Zeytinburnu'nda bir minibüs çok sayıda insanı sokağa bıraktı
Zeytinburnu'nda bir minibüs çok sayıda insanı sokağa bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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