Zeytinburnu'nda binanın çökmesinden yeni görüntü
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Zeytinburnu'nda binanın çökmesinden yeni görüntü

Zeytinburnu'nda binanın çökmesinden yeni görüntü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın çökme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın çökme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında daha önce boşaltılan 5 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çökme anında bir kedinin bina önünden hızla kaçtığı görülüyor. Bina büyük bir gürültü ile çökerken toz bulutu yükseliyor.

 


Zeytinburnu'nda binanın çökmesinden yeni görüntü
Zeytinburnu'nda binanın çökmesinden yeni görüntü
Zeytinburnu'nda binanın çökmesinden yeni görüntü
Zeytinburnu'nda binanın çökmesinden yeni görüntü
Zeytinburnu'nda binanın çökmesinden yeni görüntü
Zeytinburnu'nda binanın çökmesinden yeni görüntü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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