Zeytinburnu'nda binanın çökmesinden yeni görüntü

ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın çökme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın çökme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında daha önce boşaltılan 5 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çökme anında bir kedinin bina önünden hızla kaçtığı görülüyor. Bina büyük bir gürültü ile çökerken toz bulutu yükseliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı