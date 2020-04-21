Zeytinburnu'nda bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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Zeytinburnu, Afganistan, Polis, Güncel

Zeytinburnu'nda bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu 4 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

21.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:16
Zeytinburnu'nda bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu 4 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme Kennedy Caddesi kenarındaki yeşillik alanda, Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. O sırada sahilde geçen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek olay yerine acil sağlık ekipleri istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde ağır yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, daha sonra olay yerinde güvenlik şeridi çekerek incelemede bulundu.

Hayatını kaybeden kişinin cesedi morga kaldırılırken, olaya karışan diğer 3 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Zeytinburnu'nda bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Kaynak: AA

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