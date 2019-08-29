Zeytinburnu'nda balkondan düşen bebek yaralandı

29.08.2019 18:18

Zeytinburnu'nda balkondan düşerek yaralanan 1,5 yaşındaki bebeğin tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Mahallesi 3. Taşocağı Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katındaki evin balkonuna önceki gün akşam saatlerinde gelen 1.5 yaşındaki Umut Ayatlı, buradaki sandalyenin üzerine çıktı.

Daha sonra balkonun koruma demirlerini aşan bebek, kaldırıma çakıldı. Olayı gören çevredekiler, bebekle ilgilenirken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından yakınlardaki bir hastaneye kaldırdı.

Minik bebeğin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Bu arada, bebeğin balkondan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bebeğin hızla yere çakıldığı görülüyor. Ardından olayı gören vatandaşlar bebekle ilgileniyor.

Kaynak: AA