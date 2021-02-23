Zeytinburnu'nda balkon çökmesi nedeniyle bir araç zarar gördü
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Zeytinburnu'nda balkon çökmesi nedeniyle bir araç zarar gördü

23.02.2021 04:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 04:48
Zeytinburnu'nda balkon çökmesi nedeniyle bir araç zarar gördü

Zeytinburnu'nda bir binanın ikinci katındaki balkonunun çökmesi nedeniyle sokakta bulunan bir otomobilde hasar oluştu.

Zeytinburnu'nda bir binanın ikinci katındaki balkonunun çökmesi nedeniyle sokakta bulunan bir otomobilde hasar oluştu.

Gökalp Mahallesi 46. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Düşen parçalar nedeniyle sokakta bulunan araç zarar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tehlikeye sebep olabilecek parçaları çöken balkonun bulunduğu kısımdan kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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