Zeytinburnu'nda 'Bakış 1' Resim Sergisine Yoğun İlgi

- Zeytinburnu'nda 'Bakış 1' resim sergisine yoğun ilgi

Zeytinburnu'nda Karadeniz rüzgarı



İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği 'Bakış 1' isimli resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Yoğun ilginin gösterildiği sergi açılışı sonrası sahne alan Karadeniz Müziği'nin sevilen grubu İmera, Zeytinburnu halkına coşku dolu bir gece yaşattı.

Kültür ve sanat alanında birçok etkinliğe imza atan Zeytinburnu Belediyesi, ressam İsmail Tetikçi'nin hazırladığı eserlerden oluşan 'Bakış 1' isimli resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen serginin açılışına Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile birlikte sanat dünyasından ünlü isimler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Kurdele kesim töreni sonrasında sergiyi gezen protokol üyeleri eserler hakkında bilgiler edindi. İnsanların toplum içindeki yalnızlığının ele alındığı resim sergisi sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Açılışın ardından Karadeniz Müziğinin sevilen grubu İmera sahne aldı.

"Geçmişten günümüze değerleri, kültürleri, birikimleri kültür sanatla taşıyoruz"

Resim sergisini gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinin 2017-2018 sezonunu geçen ay açmıştık. Burada yapılan etkinliklerin birçoğu sergi olarak yapılıyor. Sergi ile bu sene 2'ncisi sergimizi gerçekleştiriyoruz. Zeytinburnu'nun neredeyse tamamı yıl içerisinde buraya mutlaka geliyor. Yaptığımız klasik belediyecilik işleri mutlaka olması gereken işler ve yapılacak, yapılması da gerekiyor. Ama yollar bozulacak yeniden yapılacak, binalar eskiyecek yeniden yapılacak. Fakat geçmişten bu güne değerlerimizi, kültürümüzü, birikimimizi bu kültür sanatla ilgili faaliyetlerle geleceğe aktarıyoruz. Kalacak olanlar bunlar, onun için kültür ve sanata gerçekten yöneliyoruz" dedi.

"Resimler İstanbul gibi kalabalık şehirlerde ne kadar yalnız olduğunu anlatıyor"

Bakış 1 sergisi ile ilgili konuşan ressam İsmail Tetikçi, "Bizim dünya içendeki varlığımızı ve insanın bulunduğu yeri sorgulayan resimler. İnsan kozmik, birazda realist bir bakışla küçücük bir hal alıyor. Benim resimlerimde o yüzden insanlar küçük olarak bulunuyor. Aslında küçük olmasına rağmen doğayla, yaşamla mücadele halinde bazen başarılı, bazen başarısız oluyor. Bu resimler bizim İstanbul gibi kalabalık şehirlerde ne kadar yalnız olduğumuzu anlatan resimler. O yalnızlığı daha yoksun ve eksik hale getiren doğa öğeleri, gökyüzü, denizler bunlar insanın yaşamına dair bir sürü gönderme yapıyor" diye konuştu.

Zeytinburnu'nda Karadeniz rüzgarı

Tarihte kaybolmaya yüz tutmuş ezgileri ve hikayeleri seslendirerek günümüze kazandırmaya çalışan İmera grubu Zeytinburnu halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyenler konser boyunca genç müzisyenlerin şarkılarına eşlik ederek horon tepti. Renkli görüntülerin oluştuğu konserde İmera grubu Karadeniz eserlerini seslendirerek Zeytinburnu'nda Karadeniz rüzgarı estirdi.