Zeytinburnu'nda askeri kamuflajlı 9 kaçak göçmen yakalandı

Zeytinburnu'nda sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından gerçekleştirilen operasyonda askeri kamuflajlı 9 kaçak göçmen yakalandı.

Zeytinburnu'nda sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından gerçekleştirilen operasyonda askeri kamuflajlı 9 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, 21 Temmuz'da Zeytinburnu Kazlıçeşme sahil mevkiinde askeri kamuflajlı şahıslara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucu görüntülerde yer alan ve kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu M.R.(27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) 9 şahıs, 03. Ağustos'ta Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Herhangi bir suç veya terör örgütü ile bağlantılarının bulunmadığı belirlenen 9 kişinin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı