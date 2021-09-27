ZEYTİNBURNU'NDA ANNESİNİN ELİNİ BIRAKIP YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI - Haberler
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ZEYTİNBURNU'NDA ANNESİNİN ELİNİ BIRAKIP YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU'nda caddede annesinin elini bırakarak yola fırlayan 7 yaşındaki Sümeyye A.'ya otomobil çarptı.

ZEYTİNBURNU'nda caddede annesinin elini bırakarak yola fırlayan 7 yaşındaki Sümeyye A.'ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Sümeyye A., yaralanırken, otomobil sürücüsü Filiz K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hastaneye kaldırılan Sümeyye A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Telsiz Mahallesi 85. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde esnaflık yapan kişinin kızı ve eşi, iş yerinden ayrılarak eve gitmek istedi. Annesiyle caddede yürüyen Sümeyye A. bir anda annesinin elini bırakarak yola atladı. O sırada cadde üzerinde 34 PL 6451 plakalı otomobili ile ilerleyen sürücü Filiz K., çocuğu fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Sümeyye A. yaralandı. Sürücü Filiz K. otomobilini durdurarak çocuğun yanına gitti. Kazayı duyan esnaf baba, arkadaşları ve cadde de bulunan mahalle sakinleri kaza yerine yardıma koştu . Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sümeyye A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Filiz K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Filiz K.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

SÜRÜKLEMESİYLE DÜKKANDAN FIRLADIM

Mahalle sakini Erkan Gürçay, Çocuğu yanlız bırakmış annesi, babası. Bir anda fırlayınca şoför kırdı çarptı dedi. Esnaf Mehmet Göz ise, Çocuk karşıya geçmek isterken, otomobil çarptı. Sürüklemesiyle ben dükkandan fırladım. Ambulansı aradık çokta müdahale etmek istemezdik. Ağzında burnunda baya sıkıntı vardı. Çevresindekiler gerekli ilgiyi gösterdi hem esnaf, hem mahalleli. 6-7 yaşlarındaydı. Sürücü kaçmadı, bekledi diye konuştu.

ZEYTİNBURNU'NDA ANNESİNİN ELİNİ BIRAKIP YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI

ZEYTİNBURNU'NDA ANNESİNİN ELİNİ BIRAKIP YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI

ZEYTİNBURNU'NDA ANNESİNİN ELİNİ BIRAKIP YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI

ZEYTİNBURNU'NDA ANNESİNİN ELİNİ BIRAKIP YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI

ZEYTİNBURNU'NDA ANNESİNİN ELİNİ BIRAKIP YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI

ZEYTİNBURNU'NDA ANNESİNİN ELİNİ BIRAKIP YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI

ZEYTİNBURNU'NDA ANNESİNİN ELİNİ BIRAKIP YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI
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Haber: ZEYTİNBURNU'NDA ANNESİNİN ELİNİ BIRAKIP YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI - Haberler
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