Zeytinburnu'nda ambulans devrildi

ZEYTİNBURNU'nda seyir halindeki özel ambulans kontrolden çıkarak devrildi. Ambulans şoförü ile 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Topkapı Alt Geçidi Yedikule yönünde 38 AFP 799 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulans içinde bulanan şoför ile 2 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Yedikule yönünde yoğunluk oluştu. Ambulansın kaldırılması için çalışma başlatıldı.