Zeytinburnu'nda alev alan bir minibüs kullanılamaz hale geldi

Zeytinburnu'nda çay satışı yapılan bir minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Zeytinburnu'nda çay satışı yapılan bir minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi Fetih Caddesi'nde içinde çay satışı yapılan minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm minibüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Aracın içinde bulunan bir piknik tüpü ise şans eseri patlamadı.

Yangında zarar gören minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar