Zeytinburnu'nda alev alan bir minibüs kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda alev alan bir minibüs kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda çay satışı yapılan bir minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Zeytinburnu'nda çay satışı yapılan bir minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi Fetih Caddesi'nde içinde çay satışı yapılan minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm minibüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Aracın içinde bulunan bir piknik tüpü ise şans eseri patlamadı.

Yangında zarar gören minibüs kullanılamaz hale geldi.

Zeytinburnu'nda alev alan bir minibüs kullanılamaz hale geldi
Zeytinburnu'nda alev alan bir minibüs kullanılamaz hale geldi
Zeytinburnu'nda alev alan bir minibüs kullanılamaz hale geldi
Zeytinburnu'nda alev alan bir minibüs kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zeytinburnu'nda alev alan bir minibüs kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:04:18. #1.15#

title