ZEYTİNBURNU'NDA AĞZINA OLTA KANCASI TAKILAN KEDİYİ BÖYLE KURTARDI Zeytinburnu'nda çöpe atılan olta kancası, yavru bir kedinin ağzına takıldı.

Zeytinburnu'nda çöpe atılan olta kancası, yavru bir kedinin ağzına takıldı. Durumu fark eden sahilde yürüyüş yapan Hayata Barış Derneği Başkanı Hüseyin Yıldırımoğlu, olta kancasını yavru kedinin ağzından çıkardı

Zeytinburnu Limanı Balıkçı Barınağı'nda çöpe atılan olta kancası, yavru bir kedinin ağzına takıldı. Sahilde yürüyüş yapan Hayata Barış Derneği Başkanı Hüseyin Yıldırımoğlu, yavru kedinin ağzında olta kancası olduğunu fark etti. Yıldırımoğlu, pense yardımıyla yavru kedinin ağzından kancayı çıkararak kediyi kurtardı.

Kaynak: DHA