Zeytinburnu'nda 9 bin aileye gıda yardımı

Zeytinburnu Belediyesi, 9 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Zeytinburnu Belediyesi, 9 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü ve aynı zamanda ramazanda yardım faaliyetlerinin devam ettirildiği ifade edildi.

Belediyenin, virüs salgını nedeniyle sokak iftarlarını askıya almak zorunda kaldığı, bunun yerine ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım kolisi dağıtımı ve Zeytinburnu Aşevi'nden evlere sıcak yemek servisi yapıldığı belirtildi.

İlçede 65 yaş üstü ve yalnız yaşayan vatandaşlara gıda kolisi ve sıcak yemek yardımı da düzenli olarak devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına ramazanda da devam eden Zeytinburnu Belediyesi, bugüne kadar 9 bin aileye gıda paketi yardımı yaptı.

Kaynak: AA