Zeytinburnu'nda 65 yaş ve üstü vatandaşlar sahile akın etti
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Zeytinburnu'nda 65 yaş ve üstü vatandaşlar sahile akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün 14.00-20.00 saatleri arasında verilen izinle sokağa çıktı.

Zeytinburnu'nda 65 yaş ve üstü vatandaşlar sahile akın etti
24.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:48

 KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün 14.00-20.00 saatleri arasında verilen izinle sokağa çıktı. Zeytinburnu Sahili'ne inen vatandaşlar iznin keyfini çıkardı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede Ramazan Bayramı'nın birinci günü 14.00 ila 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yürüme mesafesiyle sınırlı olmak,  sosyal mesafeyi korumak ve maske takmak şartıyla dışarıya çıkmasına izin verildi. Zeytinburnu'nda yaşayan ve sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar sahile gitti. Sahile giden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yürüyüş yaptı ve birbirleriyle sohbet etti. Öte yandan sahile yalnız gidemeyen 65 yaş ve üstü vatandaşlar yanlarında refakatçileriyle birlikte sahile gitti. 

"TAMAMEN SERBEST OLSUN"

Koronavirüs salgını başlamadan 2 ay önce 65 yaşına girdiğini belirten Ahmet Altın, "Evde otur otur bunaldık, vakalar düşerse 65 yaş ve üstü vatandaşlara artık tamamen serbest olsun. Ben 100 gündür evdeyim, tabii ki sıkıldık. Oturmaktan bacaklarımda derman kalmadı, televizyon izlemekten gözlerimiz ağrıdı.3'üncü kez dışarıya çıkışımız. Eskiden derlerdi ki bu bayram hiç birine benzemiyor, hele bu bayram hiç birine benzemiyor, hiçbir şeyi göremiyoruz" diye konuştu. Zeytinburnu'nda oturduğunu ve 68 yaşında olduğunu belirten Adnan Çetinkaya, "60-70 gündür evdeyiz, bu yüzden de sıkıldık. Çıkmak iyi geliyor ama haftada 2 ya da 3 güne çıkartırlarsa daha iyi olacak. Devamlı evde kalmak zor, spor yapamıyoruz, hareket edemiyoruz, çocuklarla, torunlarla görüşemiyoruz. 68 yıldır böyle bir bayram görmemiştik bunu da gördük, bu da inşallah çabuk geçer ve her şey normale döner. Eski günlerimizi çok özlüyoruz" dedi. 

"TELEFONDA BAYRAMLAŞIYORUZ"Sokağa çıktığı için çocuklar gibi sevindiğini belirten 70 yaşındaki Yusuf Gündoğan, "3 aydır evdeyiz, her tarafımız tutuldu. Yürüyemiyoruz, sağımız solumuz açılsın diye geldik. Allah bize bir daha böyle günleri göstermesin. Evde oturduk bu süreçte, camiye de gidemiyoruz. İdare ediyoruz bir şekilde. Çocuklarımı ve torunlarımı göremiyorum telefondan görüşebiliyoruz" şeklinde konuşurken, Ali Günaydın, ise" Bu bayram, bayram gibi olmadı. Önceki bayramlarda çocuklar, torunlar geliyordu şimdi ancak telefondan bayramlaşıyoruz" dedi. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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