Zeytinburnu'nda 54 bin metrekarelik Millet Bahçesinin temeli atıldı
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Zeytinburnu'nda 54 bin metrekarelik Millet Bahçesinin temeli atıldı

Zeytinburnu'nda 54 bin metrekarelik Millet Bahçesinin temeli atıldı -Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: -"1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık" Zeytinburnu'nda 428 konut, 69 iş merkezi ve 54 bin metrekarelik Millet Bahçesinin temeli Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat...

11.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:26

Zeytinburnu'nda 54 bin metrekarelik Millet Bahçesinin temeli atıldı

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

-"1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık"

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 428 konut, 69 iş merkezi ve 54 bin metrekarelik Millet Bahçesinin temeli Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumu'nun katılımıyla atıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, "2012 yılında cumhurbaşkanımız siyasi kaygı gözetmeksizin kentsel dönüşümü 'siyaset üstü bedeli ne olursa olsun yapacağız' sözleriyle Esenler'den başlattı. O günden bugüne 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bugün Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Zeytinburnu Beştelsiz ve Merkezefendi Mahallelerinde 428 konut, 69 iş merkezi ve Millet Bahçesinin rezerv temel atama töreni yapıldı. Temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda davetli katıldı. Dev projelerin temeli Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet tarafından gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Kurum, "Büyük bir heyecanla kentsel dönüşüm projemize bir proje daha eklemenin mutluluğu içerisindeyiz. Beştelsiz'de yatay mimari anlayışıyla sokakları iç avlusuyla mahalle kültürümüzü yansıtan çok güzel bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Bu muazzam projemizde 428 dairemiz, 69 da iş yerimiz olacak. Temelini attığımız projemizle beraber Beştelsiz ve Merkezefendi'de bin 204 konut, 219 da iş yerini yapıp en kısa sürede teslim edeceğiz. Bugün temelini attığımız konutlarımızın yanı başında Millet Bahçemizin de temelini atıyoruz. 54 bin metrekarelik Millet Bahçemizle içerisinde yürüyüş, bisiklet yolları, biyolojik gölet olan Zeytinburnu Merkezine bir meydan kazandırıyoruz. İçinde meyve bahçesi, kıraathanesi, spor alanları olacak, kadınlarımız, çocuklarımız 7,24 saat vakit geçirebilecekler" ifadelerini kullandı.

"1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık"

Konuşmasında kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Bakan Kurum, "Son yüzyılda 6 ve üzeri 60' a yakın deprem meydana geldi. Büyük Marmara depremini hep birlikte yaşadık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde depreme hazırlık noktasında devrim niteliğinde kararlar alındı. Sosyal konut hamleleri yaptık, bu yıl içerisinde 1 milyon konutla 5 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruma altına alacağız. Yüzlerce vatandaşımız ev sahibi oldu. 2012 yılında cumhurbaşkanımızın siyasi kaygı gözetmeksizin 'siyaset üstü bedeli ne olursa olsun yapacağız' sözleriyle kentsel dönüşümü Esenler'den başlattı. O günden bugüne 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bugün Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz" açıklamasına yer verdi.

"Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız"

Kentsel dönüşüm yaparken mahalle kültürünü örnek aldıklarını belirten Bakan Kurum, "Bu konuda kendimize bir hedef koyduk. Türkiye'de 1 buçuk milyon konutun, İstanbul'da 300 bin konutun acil dönüştürülme sürecine yönelik bir hedef koyduk. 2023 yılına kadar bu süreci tamamlamak istiyoruz. Bu çok büyük bir rakam bu işi ciddiye almak el birliğiyle hareket etmek zorundayız. Sayın cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanlık olarak her türlü fedakarlığı yapmak zorundayız. İstanbul'umuzda 39 ilçede 64 riskli alanda kentsel dönüşüm konutları yükseliyor. İstanbul'un neresine giderseniz gidin bakanlığımızın çalışmalarını görürsünüz" şeklinde konuştu.

"20 yıllık hayalimiz"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise bugünkü projelerin 20 yıllık hayalleri olduğunu ifade ederek, "Bugün sayın bakanımızın teşrifleriyle Millet Bahçemizin temelini atıyoruz. Bilindiği üzere bugün Millet Bahçesi ve Rezerv Konut alanının da içinde bulunduğu asgari lojmanlar 120 bin metrekareye oturuyordu. Bu 120 binin, 20 bin metrekaresinde rezerv konutun temelini atıyoruz. Bu rezerv konut alanının önünde bulunan 10 bin metrekarelik ticari alan ve Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin önündeki 6 bin metrekareye yakın alan turizm imarıydı. Zamanında Toplu Konut İdaresinin buranın Millet Bahçesi olması için hasılat paylaşımına konu edinmiştim. Seçimlere bu projenin ruhsatını alarak girdik. Seçimden sonra bakanımızın yanına gittik, Zeytinburnu'nun hayali olduğunu arz ettik. Bakanımızın talimatıyla buradaki sözleşme tasfiye edildi. Şimdi temelini atıyoruz. Bu kısmı için bile bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. 55 bin metrekarelik alanımız Millet Bahçesi olarak düzenlenecek. Kültür Merkezi önündeki alanda imar planını da bakanlık revize etti. Bu ay sonuna kadar plan süreci tamamlanacak. Orası da sosyal kültürel tesisler alanına alınacak. Belediyemizin tasarrufuna bırakılacak. Orada Zeytinburnu'muzdaki toplantılarımızın, düğünlerimizin yapılacağı kongre merkezini projelendiriyoruz" diye konuştu.

Zeytinburnu'nda 54 bin metrekarelik Millet Bahçesinin temeli atıldı

Kaynak: İHA

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