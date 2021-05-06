Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü

Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü İlk gelen bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çok sayıda araç göçük altında kaldı Kısa süre önce binaya girip hemen çıkan şahıs ölümden kıl payı kurtuldu Yıkılan bina drone ile havadan görüntülendi Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü.