Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü
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Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü

Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü.

Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü. Dün akşam boşaltıldığı öğrenilen binanın çökmesinin ardından park halindeki çok sayıda araç göçük altında kaldı. Yıkılan bina ise drone ile havadan görüntülendi

Dün akşam gelen sesler üzerine boşaltıldığı öğrenilen bina, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin ardından ortalığı toz bulutu kapladı. Binanın yıkılmasından kısa sürece binaya giren bir kişi, içeride bulunan eşyalarını aldıktan sonra dışarı çıktı. Şahsın dışarı çıkmasının ardından bina da yıkıldı. - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü
Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü
Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü
Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü
Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var
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