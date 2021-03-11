ZEYTİNBURNU'NDA 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

ZEYTİNBURNU'nda 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

Yangında yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 116 Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı