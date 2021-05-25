ZEYTİNBURNU'NDA 4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI (1)

ERSAN SAN / İSTANBUL Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

ERSAN SAN/ İSTANBUL Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen iki kişiyi itfaiye kurtardı.

Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde bugün 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çatı katındaki 2 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

------------Alev alev yanan çatı katı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı