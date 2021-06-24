Zeytinburnu'nda 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı

ZEYTİNBURNU'NDA sokakta karşılaşan yabancı uyruklu iki grup, bilinmeyen nedenle taşlı, bıçaklı kavgaya tutuştu.

ZEYTİNBURNU'NDA sokakta karşılaşan yabancı uyruklu iki grup, bilinmeyen nedenle taşlı, bıçaklı kavgaya tutuştu. Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada A.Ş. ve R.Ş. isimli yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Seyit Nizam Mahallesi Balıklı Çırpıcı Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu iki grup, sokakta karşılaştı. Sözlü tartışmaya giren taraflar bir anda kavga etmeye başladı. Taş ve bıçağın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 kişi kaçarken, kanlar içerisinde yere yığılan kişiye çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kavgayla ilgili inceleme yapan polisler kaçan şüphelilerden A.Ş. ve R.Ş.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin haklarında "Kasten Yaralama" suçundan adli işlem başlatılırken, R.Ş.'nin bugün mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

"AĞIR YARALI OLAN BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI"

Görgü tanığı Celal Yerebakan, "İki grup birden birbirlerine saldırmaya başladı. Sebebini bilmiyoruz tabii. Ondan sonra aniden biri yere yattı, aldığı bıçak darbesiyle. Daha sonra kaçmaya başlarken bir kişi daha bıçaklandı. Ben 3 yaralı gördüm. Ağır yaralı olan kişi boğazından bıçaklanmıştı. Yaralı gence komşularımız yardımcı oldu. Toplamda 8-10 kişilik grup kavga etti" dedi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı