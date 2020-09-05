ZEYTİNBURNU'NDA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ZEYTİNBURNU'NDA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Zeytinburnu'nda, iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı, çevredeki esnafa ait güvenlik kamerasına yansıdı.

05.09.2020 13:06 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:13

Zeytinburnu'nda, iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı, çevredeki esnafa ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz mahallesi 72. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan kahvehanede oturan bir kişiye, daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişi aracı ile gelerek silahla ateş etmeye başladı. Olayda kahvehane sahibi ile hedef gözetilen kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden aracıyla hızla uzaklaştı. Saldırı anında çevredeki vatandaşlarda büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Yaşanan saldırı anı saniye saniye çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracıyla sokağa saldırgan camdan silahını uzatarak kahvehaneye doğru ateş ediyor, bu sırada çevredeki vatandaşlar panik yaşıyor.

"DONDURMACININ İÇİNDE YIĞILDI KALDI"

Olayı gören Ertan Gül, "5 el ateş sesi duyduk, daha sonra dışarı çıktık. Sırtından ve ayağından vurulmuşlar. Bir tanesi dondurmacının içinde yığıldı kaldı. Polis geldi kargaşa oldu. Saldırganlar arabayla gelmiş. Kahvehanenin dışına sıktılar. 2 kişi yaralandı. Taburcu olmuş evdeymiş" dedi.

"PANİK OLDUK"

Olayın diğer tanığı Ali Ekber İldan ise, "Burada hepimiz oturuyorduk. Araba birden durdu, 4 el ateş ettiler. Buraya kadar kaçtılar. Biz de döndük baktık, panik olduk. Baya kalabalık oldu. 2 tane yaralı vardı. Birisi olaya dahilmiş, diğeri de kahveci zaten olaya dahil değil" ifadelerini kullandı.

ZEYTİNBURNU'NDA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Hulusi Akar Mansur Yavaş Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Emrah Alişan Sinan Akçıl Yıldız Tilbe
Spor Jose Sosa Eddie Newton Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Ankara Sakarya Antalya
Şu an buradasınız: ZEYTİNBURNU'NDA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 13:28:38. #1.15#
title