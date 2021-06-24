Zeytinburnu'nda 2 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Zeytinburnu'nda dün yaşanan olayda 2 yabancı uyruklu şahıs çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

Zeytinburnu'nda dün yaşanan olayda 2 yabancı uyruklu şahıs çıkan kavgada bıçakla yaralandı. Olay anı kameralara yansırken, polis ekipleri 2 saldırganı gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre olay dün 00.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi Balıklı Çırpıcı Caddesinde üzerinde meydana geldi. Caddede çıkan kavgada M.T. ve İ.T. isimli yabancı uyruklu iki şahıs bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganların eşkalini belirledi. Polis saldırıyı gerçekleştiren A.Ş. ve R.Ş. isimli yabancı uyruklu şahsıları gözaltına aldı. Zanlılardan R.Ş. "kasten yaralama" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı