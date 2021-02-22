Son Dakika | Zeytinburnu'nda 2 katlı trafoda yangın
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Son Dakika | Zeytinburnu'nda 2 katlı trafoda yangın

22.02.2021 13:32 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:37
Son Dakika | Zeytinburnu'nda 2 katlı trafoda yangın

Son dakika gelişmesine göre Zeytinburnu'nda 2 katlı elektrik dağıtımı yapan trafonun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Zeytinburnu'nda 2 katlı elektrik dağıtımı yapan trafonun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların kısa sürede tüm çatıyı kaplaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Olay saat 12.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Zakirbaşı Sokak'ta meydana geldi. Zeytinburnu ilçesine elektrik dağıtımı yapan 2 katlı trafo binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Görevlilerin ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale ederek, yangının merkezine ulaşmaya çalıştı. Kazma ile binanın çatısını kıran ekipler, yangının merkezine ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ve polis ekiplerinin yangın ile ilgili soruşturması sürüyor.

 


- İstanbul
Son Dakika | Zeytinburnu'nda 2 katlı trafoda yangın
Son Dakika | Zeytinburnu'nda 2 katlı trafoda yangın
Son Dakika | Zeytinburnu'nda 2 katlı trafoda yangın
Son Dakika | Zeytinburnu'nda 2 katlı trafoda yangın
Son Dakika | Zeytinburnu'nda 2 katlı trafoda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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