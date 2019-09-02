02.09.2019 21:11

Zeytinburnu'nda 17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 2 yaşındaki kız çocuğu bir sitenin 17'nci katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye, Libya uyruklu Saji Mahmut Issa Elkemaıtı isimli 2 yaşındaki kız çocuğu ailesinin yanında olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle 18 katlı sitenin 17'nci katından aşağıya düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 2 yaşındaki Saji Mahmut Issa Elkemaıtı'nın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Çevreyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Elkemaıtı'nın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA