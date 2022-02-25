ZEYTİNBURNU'NDA 11 MİLYON LİRALIK SOYGUN; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zeytinburnu, Gökalp Mahallesinde 21 Şubat 2022 tarihinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda işyerine gelen Afganistan uyruklu Ahmet S.(49), çalışanını elleri ve ayakları bağlı bir şekilde yerde yatarken buldu. Polise haber verdikten sonra çalışanlarını kurtaran Ahmet S. daha sonra işyerinde bulunan kasayı kontrol ettiğinde 805 bin dolar ile 200 bin lirasının çalındığını gördü.

POLİS 4 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

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Şüphelilerin adliyeye sevki

Demirören Haber Ajansı - Güncel