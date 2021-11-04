ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - Ahmet YEŞİLMEN İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda, motosikletiyle sokakta ilerlerken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan kişi öldü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.15 sıralarında Nuripaşa Mahallesi 13. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta motosikletiyle ilerleyen, C.K. isimli kişiye, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Motosikletli kanlar içinde yere yığıldı. Bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan C.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini izlerken, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Bir araca mermi isabet ettiği görüldü. Polisin incelemesinin ardından hayatını kaybeden C.K.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polisin saldırıya ilişkin soruşturması sürüyor.