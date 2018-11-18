Metroda Korkunç Olay: Genç Kadın Ölümden Döndü, İstasyon Kapatıldı

İstanbul'da Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda bir kadın yolcunun raylara düşmesi, büyük paniğe neden oldu. Yolculuk yapan genç kadın duvar ile metro aracı arasına sıkıştı.

METRO İSTASYONU KAPATILDI

İstanbul Havalimanı Metrosu'nun Zeytinburnu durağında raylara düşen kadın duvar ile metro aracı arasına sıkıştı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken seferler durduruldu. Olay yeri inceleme ekipleri istasyonda inceleme yaptı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı- Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İSTASYON NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Zeytinburnu yolcu istasyonu yolcu alımına kapatıldığı açıklanmıştı. Yapılan çalışmaların ardından Zeytinburnu İstasyonu'nda yolcu alımına başlanırken seferler normale döndü.