Metroda Korkunç Olay: Genç Kadın Ölümden Döndü, İstasyon Kapatıldı
İstanbul'da Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara düşen bir kadın, set duvarı ile metro aracı arasına sıkıştı. Olayın ardından metro istasyonu kapatılırken yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda bir kadın yolcunun raylara düşmesi, büyük paniğe neden oldu. Yolculuk yapan genç kadın duvar ile metro aracı arasına sıkıştı.
METRO İSTASYONU KAPATILDI
İstanbul Havalimanı Metrosu'nun Zeytinburnu durağında raylara düşen kadın duvar ile metro aracı arasına sıkıştı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken seferler durduruldu. Olay yeri inceleme ekipleri istasyonda inceleme yaptı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı- Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İSTASYON NORMALE DÖNDÜ
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Zeytinburnu yolcu istasyonu yolcu alımına kapatıldığı açıklanmıştı. Yapılan çalışmaların ardından Zeytinburnu İstasyonu'nda yolcu alımına başlanırken seferler normale döndü.