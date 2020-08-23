Zeytinburnu Masterlar Yüzme Ekibi de Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda yer aldı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na, Zeytinburnu Belediyesi Masterlar Yüzme ekibi de katıldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na, Zeytinburnu Belediyesi Masterlar Yüzme ekibi de katıldı.

Farklı ülkelerden sporcuların da katılımıyla Asya ile Avrupa'yı kulaçlarla birleştiren Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bu yıl 32. kez düzenlendi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 1989 yılından bu yana gerçekleştirilen yarışı bu sene kadınlarda Hilal Zeynep Saraç, erkeklerde ise Mustafa Serenay kazandı.

Yaklaşık bir senedir Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Masterlar Yüzme Ekibi de yarışa 22 sporcusuyla katıldı. Kanlıca İskelesi'nde yarışa başlayan sporcular, 6.5 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayarak Kuruçeşme'deki Cemil Topuzlu Parkı'na çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA