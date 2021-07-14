Zeytinburnu kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 İstanbul Zeytinburnu kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede?

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'daki bazı ilçelerimizin kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu ilçelerden birisi de Zeytinburnu oldu. Peki, Zeytinburnu kurban kesim yerleri nerededir? Zeytinburnu kurban satış noktaları belli oldu mu? Zeytinburnu kurbanlık kesim bölgeleri! Zeytinburnu'nda kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Zeytinburnu kurban kesim yeri adres ve iletişim bilgileri var mı?

Zeytinburnu kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Zeytinburnu kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Zeytinburnu kurbanlık kesim yerleri 2021! Zeytinburnu kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim adres bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

ZEYTİNBURNU KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Zeytinburnu kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine ve adreslerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

AYHAN TANAK DEMİRCİLER SİTE OTO YIKAMA SEYİTNİZAM MAH. 4. YOL NO:6

BARIŞ CENGİZBAY 1- SUR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ KAZLIÇEŞME MAH. M. AKİF ERSOY CAD. NO:9

MEHMET EKREM FARYAP OTTOMAN OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ KAZLIÇEŞME MAH. ABAY CAD. NO:152

BARIŞ CENGİZBAY 2- SUR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ YEŞİLTEPE MAH. 57/9 SK. NO:4/1

YUSUF ACAR ACAR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ KAZLIÇEŞME MAH. ASIM KAZANCIGİL CAD. NO:26/1

HABİP TUNÇ YUNUS OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ TELSİZ MAH. 82/2 SK. NO:13/15

MEHMET BASKIN AYHAN OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ SEYİTNİZAM MAH: DEMİRCİLER SİT. 6. YOL NO:68

KEREM KATIRCI POYRAZ OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ BEŞTELSİZ MAH. 131 SK. NO: 8/A

ORHAN KAÇAR MANASTIR OTO YIKAMA SEYİTNİZAM MAH. BALIK SİLİVRİ KAPI YOLU NO:6

TURGUT GERÇİN SAFİR OTO YIKAMA SEYİTNİZAM MAH. DEMİRCİLER SİTESİ 5.YOL NO:55

ÖZCAN OKUMUŞ GÜNEŞ OTOPARK SEYİTNİZAM MAH. DEMİRCİLER SİTESİ 6. YOL NO:76

DİYANET 2021 KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ZEYTİNBURNU KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021 | KURBANLIK SATIŞ BÖLGELERİ

KEMAL PEKİN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ (MERKEZEFENDİ ADAKLIK) MERKEZEFENDİ MAH. FIRIN SK. NO:6

RAMAZAN DEMİR KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ (DEMİR ADAKLIK) MALTEPE MAH. DAVUTPAŞA CAD. NO:55

ERİKLİ BABA ADAKLIOK SATIŞ VE KESİM YERİ KAZLIÇEŞME MAH. ZAKİRBAŞI SK. NO:1 ERİKLİ BABA TÜRBESİ (ERİKLİ BABA ADAKLIK)

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.