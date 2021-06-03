Zeytinburnu Kitaphane Söyleşileri'nde "Bilgisayarlı Matbaacılık Öncesi Taşrada Basılmış Kitaplar" ele alındı
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Zeytinburnu Kitaphane Söyleşileri'nde "Bilgisayarlı Matbaacılık Öncesi Taşrada Basılmış Kitaplar" ele alındı

Zeytinburnu Kitaphane Söyleşileri'nde 'Bilgisayarlı Matbaacılık Öncesi Taşrada Basılmış Kitaplar' ele alındı
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Kültür Sanat

Zeytinburnu Kitaphane Söyleşileri programının bu ayki konusu Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yayımlanan dergiler, kitaplar ve basım teknikleri oldu.

Zeytinburnu Kitaphane Söyleşileri programının bu ayki konusu Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yayımlanan dergiler, kitaplar ve basım teknikleri oldu.

Zeytinburnu Kültür Sanat tarafından çevrim içi düzenlenen "Bilgisayarlı Matbaacılık Öncesi Taşrada Basılmış Kitaplar" başlıklı programda yazar Yusuf Turan Günaydın konuşma yaptı.

Günaydın, programda, İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Anadolu'da 1990'lı yılların ortalarında çıkan bilgisayarlı matbaacılıktan, bu tarihlere kadar Anadolu matbaalarında kullanılan "tipo" tekniğinden ve bu teknikle basılmış kitaplar ve özelliklerine örnekleriyle değindi.

Taşrada basılan tipo usulü ilk renkli kitaplardan "Maraşlı Şairler Antolojisi"nde büyük emek olduğunu belirten Günaydın, sadece kapağın tasarlanması için eserin birkaç kez baskı makinasına girdiğini söyledi.

Günaydın, kitabın Nuri Pakdil ön sözüyle başladığına işaret ederek, Pakdil'in sunuş yazısında kitabın muhtevasından bahsettiğini ve baskı tekniğini takdirle karşıladığını aktardı.

Bursa'da basılan "Şiir- Bursa" kitabına da değinen Günaydın, kitap kapağında 3 farklı renkli olduğunu ve bunun için 3 defa ayrı baskıya girdiğini ifade ederek, eseri bir sanat eseri olarak nitelendirdi.

Taşrada tipo usulü baskı yapan matbaaların kalıp genişliğinin sınırlı olduğunu söyleyen Yusuf Turan Günaydın, zorlu şartlar altında basılan kitaplardan örnekleri izleyicilerin dikkatine sundu.

Günaydın, yaklaşık 1 saat süren programda ayrıca kitapların satışı konusunda bilgi verdi.

Etkinlik, Zeytinburnu Kültür Sanat'ın YouTube kanalından izlenebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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Zeytinburnu Kitaphane Söyleşileri'nde "Bilgisayarlı Matbaacılık Öncesi Taşrada Basılmış Kitaplar" ele alındı - Haberler
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