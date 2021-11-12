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Zeytinburnu Kitapçısı, Zeytinburnu Kültür Vadisi'nde açıldı

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
Zeytinburnu Kitapçısı, Zeytinburnu Kültür Vadisi'nde açıldı

Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi içinde yer alan Zeytinburnu Kitapçısı açıldı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi içinde yer alan Zeytinburnu Kitapçısı açıldı.

Zeytinburnu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ne komşu olan Zeytinburnu Kitapçısı'nda, 50'nin üzerinde yayına sahip Zeytinburnu Kültür Yayınları başta olmak üzere, ağırlıklı olarak şehir temalı kitapların satışı gerçekleştirilecek.

Mülkiyeti Zeytinburnu Belediyesi'ne ait olan ve iki katlı müstakil bir yapıdan oluşan Zeytinburnu Kitapçısı, 10 bin kitaplık raf kapasitesiyle hizmet verecek.

Mekanın alt katında ise 50 kişilik bir oturma düzeneği olan alanda ise Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi koordinesinde aylık olarak yazar buluşmaları yapılacak.

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AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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