Polis, Zeytinburnu Hırsızlarını Sosyal Medyadan Yakaladı

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçileri önceki gece Telsiz Mahallesi'nde havaların sıcak olması sebebiyle açık bırakılan camdan girerek hırsızlık yapan R.S. isimli şüpheliyi yakaladı. Yapılan üst aramasında bulunan cep telefonu sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyette yapılan sorgulamalarda R.S. isimli şüphelinin M.A. (17), M.S.Ş. (16) ve A.G. (17) isimli şüphelilerle hareket ettiği belirledi. Şüphelilerden M.S.Ş.'nin cezaevinde olduğunu belirleyen Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri M.A. ve A.G. isimli iki şüphelinin peşine düştü.

Yapılan araştırmalar sonucu ikametleri il dışında olan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri plan yaptı. Yapılan plan çerçevesinde sahte sosyal medya hesabı açarak M.A. isimli şüpheliye arkadaşlık teklifi gönderildi. Teklifi kabul eden M.A.'ya randevu teklifinde bulunan ekipler bir alışveriş merkezinde görüşme ayarladı. Görüşmeye gelen M.A. da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamalarda şüphelilerin 8 ayrı evin balkon ve penceresinden girerek hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, polisin A.G. isimli şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. (Kaynak: Sözcü)