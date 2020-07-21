Zeytinburnu'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Zeytinburnu'nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre husumetli olduğu iddia edilen kişiler, Yeşiltepe Mahallesi'ne otomobille gelerek sokakta bulunan 10 yaşındaki Gökay G. ve Kadir H.'ye (18) ile tartıştı. Silahlı kavgaya dönüşen tartışmada, açılan ateş sonucu iki genç yaralanırken, şüpheliler geldikleri otomobille kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı iki genç, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis olay yerine şerit çekerek inceleme başlattı

Polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA